Политика
РБКПосол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
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Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
Политика
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Политика
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Происшествия
В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
Гаджеты
Samsung на CES 2020 покажет по-настоящему безрамочный телевизор
Без рамок будут предлагаться панели с диагональю свыше 65 дюймов, и как пишет источник со ссылкой на сотрудника компании, который работал над безрамочными телевизорами, при разработке панелей использовали оборудование Shinsegye Engineering и комплектующие от Taewha Precision.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
Россия и Украина договорились обнулить все взаимные претензии по газу с 1 января 2020 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Авто
Компания BMW откажется от супердизеля
Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента).
Политика
Лавров заявил, что ядерная сделка с Ираном под угрозой развала
По итогам переговоров Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, "ядерная сделка" с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.
Авто
Бренд Haval высадится в Индии с тремя моделями
Версия H4 Pro (на фото) выделяется только декором. Концерн Great Wall намерен к 2021 году запустить в Индии свой кроссоверный бренд Haval.
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Здоровье
В России стали чаще болеть дети
Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
Происшествия
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Энергетика
«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
Происшествия
Взрыв на заправке в Челябинской области попал на видео
Видеозапись взрыва на автозаправочной станции в городе Сатка (Челябинская область) опубликована 30 декабря на YouYube.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Сербскую православную церковь выдавливают из Черногории – МИД РФ
В российским ведомстве отметили, что этот закон предоставляет властям страны возможность изъятия у Сербской православной церкви находящихся в Черногории более 650 религиозных объектов.
Экономика
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей
В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Политика
Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа»
Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.
Финансы
Рубль завершает год на устойчивых позициях
Под конец прошлой недели доллар заметно просел повсеместно и остается под давлением, что в сочетании с высокими ценами на нефть поддерживает интерес к российской валюте.