Политика

РБКРБКПосол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
Читать в источнике
Комментировать796

Подробнее о событии

Посол США назвала СССР одним из зачинщиков Второй мировой войны

Газета.Ru13:05

Американский посол в Польше заявила, что зачинщиками Второй мировой войны стали Гитлер и Сталин

Эхо Москвы12:00

США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Lenta.ru09:34

США ответили Путину про виновников Второй мировой войны

Московский Комсомолец11:39

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости11:12

Посольство России в Варшаве усомнилось в исторических познаниях посла США в Польше

Взгляд.ру11:37

Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

РБК11:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Газета.Ru 05:52
Политика

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 09:58
Политика

Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
RT на русском 11:25
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Происшествия

В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
RT на русском 12:25
Гаджеты

Samsung на CES 2020 покажет по-настоящему безрамочный телевизор

Без рамок будут предлагаться панели с диагональю свыше 65 дюймов, и как пишет источник со ссылкой на сотрудника компании, который работал над безрамочными телевизорами, при разработке панелей использовали оборудование Shinsegye Engineering и комплектующие от Taewha Precision.
Astera 09:24
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Происшествия

В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
РИА Новости 07:02
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января

Россия и Украина договорились обнулить все взаимные претензии по газу с 1 января 2020 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24.
Российская газета 27 декабря в 03:26
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Авто

Компания BMW откажется от супердизеля

Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента).
Журнал Авто.ру 11:39
Политика

Лавров заявил, что ядерная сделка с Ираном под угрозой развала

По итогам переговоров Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, "ядерная сделка" с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.
Газета.Ru 10:42
Авто

Бренд Haval высадится в Индии с тремя моделями

Версия H4 Pro (на фото) выделяется только декором. Концерн Great Wall намерен к 2021 году запустить в Индии свой кроссоверный бренд Haval.
Драйв 05:39
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ 05:51
Политика

Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане

Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Украина.ру 12:13
Здоровье

В России стали чаще болеть дети

Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
АБН вчера в 01:09
Происшествия

В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП

Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 11:37
Энергетика

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
РИА Новости 11:56
Происшествия

Взрыв на заправке в Челябинской области попал на видео

Видеозапись взрыва на автозаправочной станции в городе Сатка (Челябинская область) опубликована 30 декабря на YouYube.
REGNUM 13:08
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Политика

Сербскую православную церковь выдавливают из Черногории – МИД РФ

В российским ведомстве отметили, что этот закон предоставляет властям страны возможность изъятия у Сербской православной церкви находящихся в Черногории более 650 религиозных объектов.
REGNUM 11:05
Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным

ФАН 02:26
Экономика

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета 11:44
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия 11:09
Экономика

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа»

Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.
Известия 11:59
Финансы

Рубль завершает год на устойчивых позициях

Под конец прошлой недели доллар заметно просел повсеместно и остается под давлением, что в сочетании с высокими ценами на нефть поддерживает интерес к российской валюте.
REGNUM 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 - руководитель Советского государства. Маршал Советского Союза. Генералиссимус Советского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное