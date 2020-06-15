с чего всё началось

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным. Об этом он заявил после оглашения приговора. Напомним, сегодня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. 91

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. 13

Общество Число заболевших на калининградском заводе «Факел» выросло до 82 Количество сотрудников калининградского завода "Факел", заболевших коронавирусом, за неделю выросло почти в три раза.

Общество Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным. 423

Общество Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. 4,4K

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию . 3

Общество Минтруд назвал число реальных безработных в России «В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 5

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 515

Происшествия В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 9

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 1,9K

Происшествия В Москве беспилотный автомобиль попал в первое ДТП В Москве беспилотный автомобиль "Мостранспроекта" попал в первое ДТП, передает РИА "Новости".

Экономика ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции. 49

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 873