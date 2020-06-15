Политика

Piter.tvPiter.tvПосол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным. Об этом он заявил после оглашения приговора. Напомним, сегодня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.
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"Если он будет признан виновным после этого тайного судебного разбирательства без каких-либо доказательств, мир увидит, как российская судебная система высмеивает саму идею справедливости", - написала
она в твиттере.
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Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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