Политика
Piter.tvПосол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным. Об этом он заявил после оглашения приговора. Напомним, сегодня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.
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с чего всё началось
"Если он будет признан виновным после этого тайного судебного разбирательства без каких-либо доказательств, мир увидит, как российская судебная система высмеивает саму идею справедливости", - написалаона в твиттере.Интерфакс04:39
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Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
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Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
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Число заболевших на калининградском заводе «Факел» выросло до 82
Количество сотрудников калининградского завода "Факел", заболевших коронавирусом, за неделю выросло почти в три раза.
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Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
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Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
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Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
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В Пекине из-за возвращения коронавируса ввели «режим военного времени»
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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию .
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Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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В Москве беспилотный автомобиль попал в первое ДТП
В Москве беспилотный автомобиль "Мостранспроекта" попал в первое ДТП, передает РИА "Новости".
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Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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Вести.Ru 07:33
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Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
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РИА Новости 07:36