Мосбахер причислила Польшу к жертвам конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", — заявила американский дипломат в своем твиттере. Реакция российской дипломатии Посольство России в Варшаве усомнилось в том, что Мосбахер знает историю.

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Политика Подписан контракт на транзит российского газа через Украину Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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