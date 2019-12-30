Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Мосбахер причислила Польшу к жертвам конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", — заявила американский дипломат в своем твиттере. Реакция российской дипломатии Посольство России в Варшаве усомнилось в том, что Мосбахер знает историю.
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Слуцкий считает, что высказывания посла США поощряют Польшу к насаждению исторической лжи

ТАССвчера в 18:58

Слуцкий назвал слова посла США о войне «безграмотными»

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МИД ответил на слова посла США о виновниках начала Второй мировой войны

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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 21:54

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Эхо Москвывчера в 16:01

В МИД РФ усомнились в знании истории посла США в Польше после ее ответа Путину

Газета.Ruвчера в 15:29
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 19:15
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Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
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Армия и оружие

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В первую очередь следует опровергнуть тезис о том, что Россия сокращает расходы на сферу безопасности.
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
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Греф порассуждал о будущем кино

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При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

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Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
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