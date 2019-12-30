Политика
РИА НовостиПосол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Мосбахер причислила Польшу к жертвам конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", — заявила американский дипломат в своем твиттере. Реакция российской дипломатии Посольство России в Варшаве усомнилось в том, что Мосбахер знает историю.
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В МИД РФ усомнились в знании истории посла США в Польше после ее ответа Путину
Газета.Ruвчера в 15:29
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Хоккей
«Авангард» разгромил «Трактор» в КХЛ
Политика
Подписан контракт на транзит российского газа через Украину
Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
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Армия и оружие
В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»
Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
Культура
Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге
На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Халк не перейдет в «Эспаньол»
Нападающий "Шанхай Шанган" Халк не перейдет в "Эспаньол", сообщает Marca. Об этом проинформировал директор "Эспаньола" Руфете.
Здоровье
Тверской Роспотребнадзор рассказал о «грязных руках» на Новый год
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Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Армия и оружие
Fronda (Польша): сколько тратит Россия на армию и вооружения? (fronda.pl)
В первую очередь следует опровергнуть тезис о том, что Россия сокращает расходы на сферу безопасности.
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку
Общество
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Происшествия
Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака
Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Кино
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» объявил имя главного тренера
Первым главным тренером в истории «Интер Майами» назначен уругваец Диего Алонсо, сообщает пресс-служба клуба из штата Флорида.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».