Политика

РосбалтРосбалтПосол США в РФ рассказал о срыве встречи Путина и Трампа

Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что задержание украинских моряков в Керченском проливе нарушило планы переговоров между президентами США и РФ. В интервью газете «Коммерсант» дипломат рассказал о «больших планах», включающих визит Дональда Трампа в Россию.
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Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах

Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.
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РБКвчера в 14:53
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