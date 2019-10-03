Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.

с чего всё началось

Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что задержание украинских моряков в Керченском проливе нарушило планы переговоров между президентами США и РФ. В интервью газете «Коммерсант» дипломат рассказал о «больших планах», включающих визит Дональда Трампа в Россию.

Посол США в РФ рассказал о срыве встречи Путина и Трампа

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