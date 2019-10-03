Политика
РосбалтПосол США в РФ рассказал о срыве встречи Путина и Трампа
Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что задержание украинских моряков в Керченском проливе нарушило планы переговоров между президентами США и РФ. В интервью газете «Коммерсант» дипломат рассказал о «больших планах», включающих визит Дональда Трампа в Россию.
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Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.Коммерсантъвчера в 14:01
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Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Политика
В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против согласования украинскими властями так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
Происшествия
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог
Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира
Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Политика
Трамп пообещал поладить с Россией
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал поладить с Россией. Такое заявление он сделал в среду, 2 октября.
Транспорт
Три новые станции метро откроют в Петербурге
В четверг, 3 октября, в Санкт-Петербурге откроют для пассажиров три новые станции Фрунзенского радиуса метро — «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская», пишет «РИА Новости».
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
Спорт
Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов
Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Гаджеты
Новый 18-ядерный Intel Core i9-10980XE стоит меньше тысячи долларов
Флагманский 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить менее тысячи долларов (чуть больше 65 тысяч рублей по текущему курсу).
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
Общество
Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Общество
Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин
Малышева считает, что пенсионный возраст необходимо повысить о 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах».
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
Шоу-бизнес
89-летний актер Иван Краско рассказал о внезапном пополнении в семье
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.