с чего всё началось

Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. «Я разочарован и возмущён», — цитирует Салливана РИА Новости.

Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану

Общество Американский F-15 упал в Северное море Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США. 5

Общество Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами. 1,4K

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 18

Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри». 33

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,8K

Общество Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 672

Политика В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента. 109

Политика Макрон не приедет на парад Победы Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.

Происшествия В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти. 6

Шоу-бизнес Самойлова передумала разводиться с Джиганом Самойлова подала на развод после десяти лет брака. Она призналась, что узнала о многочисленных изменах Джигана.

Здоровье Число скончавшихся от коронавируса саратовцев достигло 38 человек В Саратовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 8280 человек.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 715

Политика Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.