Политика
RT на русскомПосол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. «Я разочарован и возмущён», — цитирует Салливана РИА Новости.
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с чего всё началось
"Если он будет признан виновным после этого тайного судебного разбирательства без каких-либо доказательств, мир увидит, как российская судебная система высмеивает саму идею справедливости", - написалаона в твиттере.Интерфакс04:39
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Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
Известия 05:07
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
Американский F-15 упал в Северное море
Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
РИА Новости 04:16
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 70,7 рубля, евро — до 79,41 рубля.
Парламентская газета 04:12
Общество
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Общество
Историк Соколов во время суда отказался от защиты Почуева
Народные новости 06:26
Армия и оружие
Самолеты ВВС Сирии уничтожили колонну террористов в Идлибе
Московский Комсомолец вчера в 17:30
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Может быть, ее 11-летнему сыну на самом деле стоит обратить внимание на карьеру фотографа, поскольку фото получились просто изумительными.
ToDay News Ufa 05:29
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Самойлова подала на развод после десяти лет брака. Она призналась, что узнала о многочисленных изменах Джигана.
Народные новости 05:56
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Футбол
Андрей Лунин: Шел в «Реал» не всю жизнь в арендах быть, а там играть
Голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, выступающий за нынешний клуб на правах аренды, заявил о желании стать первым номером мадридского «Реала».
Советский спорт 05:31
Культура
Звезда Болливуда индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
Мумбаи, Индия, 15 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Мумбаи 14 июня обнаружено тело известного индийского актера Сушанта Сингха Раджпута.
REGNUM 06:07
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
Здоровье
Число скончавшихся от коронавируса саратовцев достигло 38 человек
В Саратовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 8280 человек.
Регион 64 05:27
Общество
В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, передает ТАСС.
Инфорос 02:37
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09