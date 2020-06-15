Политика
RT на русскомПосол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. «Я разочарован и возмущён», — цитирует Салливана РИА Новости.
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с чего всё началось
"Если он будет признан виновным после этого тайного судебного разбирательства без каких-либо доказательств, мир увидит, как российская судебная система высмеивает саму идею справедливости", - написалаона в твиттере.Интерфакс04:39
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Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10
Происшествия
В реке Лососинке в Петрозаводске утонула девочка
Днем 15 июня в Лососинке в Петрозаводске утонул ребенок. По информации пресс-службы Следкома Карелии, на месте работают следователи.
ГТРК Карелия 07:50
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Армия и оружие
Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево
Piter.tv 06:14
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Общество
ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке после обысков и задержания нескольких его топ-менеджеров.
Ведомости 04:21
Гаджеты
NVIDIA выпустит более мощную версию видеокарты GTX 1650
В интернете появилась информация о намерении компании NVIDIA выпустить более производительную модификацию видеокарты модели GTX 1650.
Дни24 07:30
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
Piter.tv 05:20
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России
Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России.
Lenta.ru 07:44
Политика
Макрона не пригласили на парад Победы в Москве
«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад победы 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», - уточнил собеседник.
Аргументы недели 07:42
Общество
Жириновский предложил установить зарплатные стандарты
Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Происшествия
Кубанский полицейский чуть не задушил подростка за громкую музыку
Как говорится в сообщении местного канала «Чп Краснодар», инцидент произошел после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки в одной из квартир.
Росбалт 07:56
Шоу-бизнес
Суд не развел Джигана с Самойловой
Головинский суд в Москве не смог развести рэпера Джигана с супругой, матерью его четверых детей Оксаной Самойловой.
Газета.Ru 06:03
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
РБК 05:09
Общество
Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»
Все пять заместителей главного редактора покидают «Ведомости». Об этом говорится в публикации на сайте издания.
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11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
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В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
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Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
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В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 06:12
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В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека.
REGNUM 04:26