с чего всё началось

Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. «Я разочарован и возмущён», — цитирует Салливана РИА Новости.

Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану

Авто Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров. 126

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