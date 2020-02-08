Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны. По словам посла, цель его работы — остановить спад отношений и улучшить их.
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с чего всё началось

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК. По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.
РБК02:20

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Посол США заявил о низшей точке в отношениях Россией

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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Lenta.ru03:40

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РБК03:25
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. Заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года. Исполняющий обязанности Государственного секретаря США.
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