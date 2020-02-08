Политика
РИА НовостиПосол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран
Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны. По словам посла, цель его работы — остановить спад отношений и улучшить их.
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с чего всё началось
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК. По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.РБК02:20
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