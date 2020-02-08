Политика

Lenta.ruLenta.ruПосол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны. Об этом дипломат рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК. По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.
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Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в КНР выросло до 722, заражение зафиксировано у 34 546 человек, сообщает 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.
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Генштаб Белоруссии предвидел гражданскую войну на Украине

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Новое шоу с Собчак заподозрили в плагиате

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«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас»

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Армия и оружие

Пассажирский самолет чуть не сбили во время авиаудара Израиля по Сирии

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Космос

Япония запустила новый разведывательный спутник

Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7. Старт прошел с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.
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Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Известия вчера в 16:11
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
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Врач рассказал о последствиях нарушения осанки при сидячей работе

В конце октября 2019 года британские ученые выпустили ролик, в котором демонстрировался наглядный пример осложнений после 20-летней сидячей работы.
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Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года

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Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

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Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
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Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли

РИА Новости вчера в 04:39
Фигурное катание

Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
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Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни

Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
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Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
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США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Четверо человек провалились под лёд в Ленобласти, есть погибшие

Двое детей провалились под лёд на заполненном водой карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
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Кудашов эмоционально отреагировал на поражение от шведов

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов после поражения от шведов в матче Шведских хоккейных игр заявил, что его подопечные допустили глупые оплошности.
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Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. Заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года. Исполняющий обязанности Государственного секретаря США.
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