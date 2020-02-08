Политика
Lenta.ruПосол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны. Об этом дипломат рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК. По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.РБК02:20
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