Политика

Lenta.ruLenta.ruПосол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны. Об этом дипломат рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК. По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. Заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года. Исполняющий обязанности Государственного секретаря США.
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