Политика
Lenta.ruПосол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны. Об этом дипломат рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК. По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.РБК02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Происшествия
На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ
Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл тайно выступили на бизнес-форуме в Майами
Меган и Гарри стали гостями закрытой вечеринки компании JPMorgan, которая была частью инвестиционного саммита в Майами.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Армия и оружие
МИД России сообщил о гибели российских военных в Сирии
В Идлибской зоне деэскалации в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщил МИД России.
Общество
В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы
Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
Происшествия
Сошедший с крыши снег завалил туристов в Шерегеше
Две туристки пострадали при сходе снега с крыши кафе в Шерегеше. Инцидент произошёл сегодня, 8 февраля.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич заявила о том, что граждане Китая будут находиться в карантинной зоне под постоянным медицинским контролем.
Происшествия
В Воронеже произошла перестрелка возле детского сада
Вечером 7 февраля на улице Варейкиса (Коминтерновский район) в Воронеже произошёл бытовой конфликт, который завершился перестрелкой.
Общество
Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы
Учительница, увидев написанную на доске нецензурную фразу, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
Спорт
Тренер Солдатовой опровергла сообщения о попытке суицида у гимнастки
О госпитализации Солдатовой в связи с якобы попыткой суицида первым сообщил телеграм-канал Baza.
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома
Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Здоровье
Глава Минздрава заявил о неумении врачей общаться с пациентами
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, сколько россиян ежегодно гибнет от непрофессионализма медицинских работников.
Шоу-бизнес
Молодая супруга Евгения Петросяна перенесла операцию на ногах
Татьяна Брухунова не носит из-за этого обувь на каблуках Молодая супруга 74-летнего советского и российского артиста эстрады, писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна все чаще и чаще стала мелькать на публике и щеголять в новых образах в социальных сетях.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Политика
Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.