Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПосол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие страны Европы поблагодарили Вашингтон за введение санкций против российского газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости. По его словам, американская сторона заняла четкую проевропейскую позицию.
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Пушков ответил пословицей на слова посла США о «благодарной» за санкции Европе

Life.ru07:15

Посол США в Германии: санкции против «Северного потока - 2» приняли в интересах Европы

ТАССвчера в 22:13

США заявили, что ЕС «благодарит» за санкции против «Северного потока-2»

Газета.Ru04:12

Пушков оценил слова дипломата США о «благодарности ЕС» за санкции

RT на русском05:19

Посол США заявил о благодарностях ЕС за санкции для «Северного потока-2»

РБКвчера в 22:56

В Совфеде отреагировали на слова посла США о реакции ЕС на санкции

РИА Новости05:31

Посол США в Берлине рассказал о благодарностях за санкции против России

Известиявчера в 20:55
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Спорт

Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК РФ

Адвокат экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден ответил на заявление Следственного комитета России, обвинившего химика в допинговых махинациях, из-за которых российский спорт подвергся жестким санкциям.
Газета.Ru 12:02
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
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В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
ТАСС 10:37
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«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
РИА Новости 11:20
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Директор Ротару прокомментировал участие певицы в «Голубом огоньке»

Подтвердилось участие Софии Ротару в съемках новогоднего шоу «Голубой огонек».
Пятый канал 12:00
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

Стоимость новогоднего стола в среднем по стране составит 6430,78 рублей, что на 2,74% выше показателя декабря 2018-го.
Клопс вчера в 06:42
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
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Нюбель покинет «Шальке» по окончании сезона

Шальке на своем официальном сайте объявил о том, что 23-летний голкипер Александр Нюбель уйдет из команды после сезона 2019/2020.
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Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Происшествия

Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова

Безусловно, дело Голунова засекречено, однако от работы отстранены пять человек: все они уволены и против них возбуждены уголовные дела, подчеркнул Путин.
Экономика сегодня 19 декабря в 05:52
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Нефтехим»

ТАСС 08:45
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Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна

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Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Общество

Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников

Общественность по-разному отреагировала на креативную идею учителя: кому-то понравился оригинальный способ заинтересовать школьников изучаемым предметом, другие же раскритиковали Веронику Дуке за шокирующий вид.
НТВ 11:15
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант вчера в 08:48
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В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости 09:57
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В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Общество

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Политика

В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

В МИД Польши в ответ выразили "тревогу и недоумение", обвинив Москву в искажении истории.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В Британии неизвестный устроил поножовщину

На юге Англии в городе Кроли неизвестный перерезал двум людям горло. Об этом сообщает Daily Express.
Газета.Ru 09:59
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Газета.Ru вчера в 19:22
Происшествия

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
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В сеть попали характеристики удешевленной версии Galaxy Note 10

В сети появились все основные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, который должен выйти в середине января 2020 года.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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