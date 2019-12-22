Политика
Аргументы и ФактыПосол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие страны Европы поблагодарили Вашингтон за введение санкций против российского газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости. По его словам, американская сторона заняла четкую проевропейскую позицию.
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Спорт
Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК РФ
Адвокат экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден ответил на заявление Следственного комитета России, обвинившего химика в допинговых махинациях, из-за которых российский спорт подвергся жестким санкциям.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Общество
В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
Общество
«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
Музыка
Директор Ротару прокомментировал участие певицы в «Голубом огоньке»
Подтвердилось участие Софии Ротару в съемках новогоднего шоу «Голубой огонек».
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола
Стоимость новогоднего стола в среднем по стране составит 6430,78 рублей, что на 2,74% выше показателя декабря 2018-го.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Футбол
Нюбель покинет «Шальке» по окончании сезона
Шальке на своем официальном сайте объявил о том, что 23-летний голкипер Александр Нюбель уйдет из команды после сезона 2019/2020.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Происшествия
Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова
Безусловно, дело Голунова засекречено, однако от работы отстранены пять человек: все они уволены и против них возбуждены уголовные дела, подчеркнул Путин.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Технологии
Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Общество
Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников
Общественность по-разному отреагировала на креативную идею учителя: кому-то понравился оригинальный способ заинтересовать школьников изучаемым предметом, другие же раскритиковали Веронику Дуке за шокирующий вид.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Общество
В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
Политика
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
В МИД Польши в ответ выразили "тревогу и недоумение", обвинив Москву в искажении истории.
Происшествия
В Британии неизвестный устроил поножовщину
На юге Англии в городе Кроли неизвестный перерезал двум людям горло. Об этом сообщает Daily Express.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Происшествия
После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88
Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Гаджеты
В сеть попали характеристики удешевленной версии Galaxy Note 10
В сети появились все основные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, который должен выйти в середине января 2020 года.
Космос