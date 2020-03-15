Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

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