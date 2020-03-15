Политика

РБКРБКПосол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.
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с чего всё началось

«У меня непростая задача, но я рад быть здесь»

Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.
Коммерсантъ15:00

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«У меня непростая задача, но я рад быть здесь»

Коммерсантъ15:00

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

РБК16:30

Посол рассказал об идее Трампа провести саммит «пятёрки» СБ ООН в США

RT на русском15:22

Названа возможная тема на встрече «ядерной пятерки»

Lenta.ru15:35

Трамп позитивно оценил идею Путина по саммиту «ядерной пятерки»

Газета.Ru15:14

Трамп предложил провести саммит «пятерки» СБ ООН на сессии ГА в Нью-Йорке

Взгляд.ру15:15

Трамп приветствовал предложение Путина провести саммит «ядерной пятерки»

REGNUM15:26
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Финансы

«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+

По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Банки.ру 17:01
Политика

Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
RT на русском 15:42
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15:31
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН 05:26
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Общество

Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона

Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
РегионСамара.ру 03:41
Политика

Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
РБК 14:32
Здоровье

В Коми ввели режим повышенной готовности

В Республике Коми с понедельника, 16 марта начнет действовать режим повышенной готовности.
Российская газета 16:20
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Политика

Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией

Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:31
Футбол

Названы имена всех зараженных коронавирусом игроков «Валенсии»

Ранее игрок «Валенсии» и бывший футболист «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.
Нева Спорт 14:20
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Известия 09:15
Музыка

Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ

Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.
АМИТЕЛ 04:19
Хоккей

«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
LiveResult.Ru вчера в 08:08
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
ToDay News Ufa 04:34
Общество

Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством

Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
ТАСС вчера в 06:59
Происшествия

На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.
РИА Новости 05:31
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 13:00
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета 14:39
Армия и оружие

ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
РИА Новости 07:12
Футбол

«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:46
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Говорит Москва 00:24
Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
РИА Новости 05:29
Футбол

Чемпионат Мексики приостановлен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены чемпионаты Франции, Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Чемпионат 16:17
Общество

В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы

Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
Профиль 13:49
Гаджеты

Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart

Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
3DNews 13:36
Биатлон

Дмитрий Васильев: Надо проводить чемпионат России. История с коронавирусом надуманная

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» объяснил, почему чемпионат России по биатлону не должен отменяться из-за пандемии коронавируса.
Спорт день за днем 12:05
Здоровье

В Кемерово у двух горожан выявили коронавирус

У двух пациентов в городе Кемерово подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 07:11
Общество

Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Газета Metro 10:16
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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