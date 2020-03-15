Политика
РБКПосол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.
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с чего всё началось
Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.Коммерсантъ15:00
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Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Общество
Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона
Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Политика
Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
Здоровье
В Коми ввели режим повышенной готовности
В Республике Коми с понедельника, 16 марта начнет действовать режим повышенной готовности.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Политика
Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Футбол
Названы имена всех зараженных коронавирусом игроков «Валенсии»
Ранее игрок «Валенсии» и бывший футболист «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Музыка
Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ
Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Общество
Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством
Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
Происшествия
На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
Футбол
Чемпионат Мексики приостановлен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены чемпионаты Франции, Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Общество
В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы
Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
Гаджеты
Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart
Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
Биатлон
Дмитрий Васильев: Надо проводить чемпионат России. История с коронавирусом надуманная
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» объяснил, почему чемпионат России по биатлону не должен отменяться из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
В Кемерово у двух горожан выявили коронавирус
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.
Общество
Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.