Политика
РБКПосол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.
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с чего всё началось
Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.Коммерсантъ15:00
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Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Общество
Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов
Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса.
Футбол
Агент Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.
Происшествия
На Ямале из-за коронавируса взяты под наблюдение 18 пассажиров поезда
18 пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой» взяты под наблюдения врачами, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко 14 марта в интервью ИА «Север-Пресс».
Энергетика
Саудовская Аравия стремится вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской марки нефти Urals с основных рынков, предлагая взамен собственную нефть по низким ценам, сообщает Reuters со ссылкой на семь источников в нефтяной отрасли.
Здоровье
Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране
Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Общество
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Здоровье
Подтвержден коронавирус у двух жителей Кемерово
Специалисты подтвердили коронавирус нового типа у двух жителей Кемерово, которые были госпитализированы накануне, пишет агентство Интерфакс-Сибирь.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Финансы
Названы потери российских банков от падения цен на нефть и коронавируса
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к снижению прибыли российских банков на 20-25 процентов.
Здоровье
Sakh.com уходит на карантин и вам советует
Компания Sakh.com утром в понедельник провела планерку и решила закрыться на карантин.
Экономика
Восстановление мировой экономики может занять полтора года
Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок, — приводит его слова «Российская газета».
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Хоккей
Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов работникам стадиона «Флориды»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов временным сотрудникам домашней арены клуба.
Авто
Названа дата появления в России бюджетных версий нового Kia Seltos
Появление в автомобильных дилерских центрах России бюджетных версий нового кроссовера Kia Seltos запланировано на лето 2020 года.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Технологии
Компания Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10
Microsoft выпустила незапланированный пакет обновлений для Windows 10 версий 1909 и 1903.
Футбол
«Шахтер» потерпел второе поражение в чемпионате Украины
«Шахтер» уступил «Заре» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Это второе поражение донецкого клуба в сезоне.
Энергетика
Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.