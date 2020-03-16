Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 5% Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.

Экономика Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Энергетика Саудовская Аравия стремится вытеснить российскую нефть с рынка Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской марки нефти Urals с основных рынков, предлагая взамен собственную нефть по низким ценам, сообщает Reuters со ссылкой на семь источников в нефтяной отрасли.

Общество Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса «До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.

Здоровье Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.

Здоровье Подтвержден коронавирус у двух жителей Кемерово Специалисты подтвердили коронавирус нового типа у двух жителей Кемерово, которые были госпитализированы накануне, пишет агентство Интерфакс-Сибирь.

Экономика Восстановление мировой экономики может занять полтора года Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок, — приводит его слова «Российская газета».

Армия и оружие Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.

Космос В апреле к Земле приблизится астероид-гора Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.