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Посол Тараров: Ангола пока не может компенсировать поставки российского газа в Европу

Ангола пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры потребует больших вложений, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
РИА Новости
Италия и Ангола 20 апреля подписали декларацию о намерениях в сфере природного газа, направленную в том числе на увеличение экспорта на Апеннины.
РИА Новости
Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Finam.Ru

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Посол Тараров заявил о неготовности Анголы компенсировать поставки российского газа в ЕС
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