Ангола пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры потребует больших вложений, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве»,— говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.