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Посол Украины Боднар сообщил, что не НАТО защищает Киев

В Турции в настоящий момент сильны антизападные настроения и местные жители уверены, что в ситуации на Украине могут быть виноваты Североатлантический альянс и США.
Газета.Ru
"Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50 процентов скажут, что в этом виноваты США и НАТО", — заявил дипломат.
РИА Новости
Североатлантический альянс не защищает Украину.
Политика Сегодня
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ.
РИА Новости

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