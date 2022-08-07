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Посол Украины Щерба назвал создателя группы Pink Floyd «беспощадным» за его слова о России

Посол Украины в Австрии Александр Щерба отреагировал на слова основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о российской специальной военной операции, назвав музыканта «безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком».
Lenta.ru
Уотерс в беседе с CNN раскритиковал политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины.
Царьград
«Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — задал вопрос Уотерсу Щерба.
ИА Красная Весна
Музыкант заявил, что Штатам нужно призвать президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, и что затягивание украинского конфликта делает президент США Джо Байдена «военным преступником».
ТК Звезда

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Посол Украины в Австрии Щерба предложил основателю Pink Floyd Уотерсу переехать в Россию
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Посол Украины оскорбил основателя Pink Floyd Уотерса после его слов о России
Татар-информ09:14
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России
РЕН ТВ09:53
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о СВО
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Посол Украины предложил лидеру Pink Floyd переехать в Россию после слов о спецоперации
Газета.Ru09:58
Посол Украины в Австрии Щерба оскорбил лидера Pink Floyd Уотерса после слов о России
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Посол Украины в Австрии Щерба набросился на лидера Pink Floyd Уотерса после слов о России
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