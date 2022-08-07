Посол Украины в Австрии Александр Щерба отреагировал на слова основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о российской специальной военной операции, назвав музыканта «безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком».
Музыкант заявил, что Штатам нужно призвать президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, и что затягивание украинского конфликта делает президент США Джо Байдена «военным преступником».
Возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях в Британии снизились их-за того, что Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает телеканал Sky News.
Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили серьезные укрепления, включая подземные туннели, в ходе зачистки расположенного в пригороде Донецка поселка Пески, который был полностью взят под контроль силами ДНР в минувшую пятницу.