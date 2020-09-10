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REGNUM
REGNUM

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Минск, 10 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом 10 сентября заявил украинской посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадське».В источнике
С чего всё началось
— А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России, — это вызывает вопросы, — отметил дипломат в интервью Hromadske
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Вечерняя Москва10:26
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RT на русском

Посол Украины заявил об обеспокоенности Киева «интеграцией» России и Белоруссии

RT на русском14:00
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На Украине заявили о беспокойстве из-за «интеграции» России и Беларуси

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Посол Украины заявил об обеспокоенности интеграцией России и Белоруссии

РБК09:36
Газета.Ru

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Газета.Ru11:37
Евразия Daily

Посол Украины в Минске «обеспокоен» интеграцией России и Белоруссии

Евразия Daily10:26
Lenta.ru

На Украине обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

Lenta.ru08:56
РИА Новости

Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии

РИА Новости08:22

Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова из-за поста Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новости15:03
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ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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Бывший замминистра спорта Чувашии осуждён за ущерб в 46 млн рублей

Правоохранители установили, что с ноября 2014 года по август 2016 года на подпись бывшему замминистра спорта от строительной компании были представлены фиктивные документы о том, что ООО «Алза» в рамках исполнения государственного контракта поставило спортивный инвентарь и оборудование для биатлонного центра.
REGNUM11:35

Кравчук обвинил РФ в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент страны Леонид Кравчук обвинил в срыве осмотра позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Шумы Россию.
Общественная служба новостей08:14
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В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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