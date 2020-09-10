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REGNUM
REGNUM

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Минск, 10 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом 10 сентября заявил украинской посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадське».В источнике
С чего всё началось
— А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России, — это вызывает вопросы, — отметил дипломат в интервью Hromadske
.
Вечерняя Москва10:26
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На Украине заявили о беспокойстве из-за «интеграции» России и Беларуси

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Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии

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Посол Украины в Минске «обеспокоен» интеграцией России и Белоруссии

Евразия Daily10:26
Lenta.ru

На Украине обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

Lenta.ru08:56
Газета.Ru

Украина обеспокоена «интеграцией» России и Белоруссии

Газета.Ru11:37
RT на русском

На Украине обеспокоены «интеграцией» России и Белоруссии

RT на русском07:59

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Газета.Ru04:37
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Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русском06:20
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru12:26
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В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02

Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
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Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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