Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
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Минск, 10 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом 10 сентября заявил украинской посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадське».В источнике
С чего всё началось
— А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России, — это вызывает вопросы, — отметил дипломат в интервью Hromadske
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