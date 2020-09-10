Минск, 10 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом 10 сентября заявил украинской посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадське».

С чего всё началось — А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России, — это вызывает вопросы, — отметил дипломат в интервью Hromadske Вечерняя Москва 10:26