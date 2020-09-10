Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
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Минск, 10 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом 10 сентября заявил украинской посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадське».В источнике
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