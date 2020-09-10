Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Минск, 10 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом 10 сентября заявил украинской посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадське».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Посол Украины заявил об обеспокоенности интеграцией России и Белоруссии

РБК09:36
РЕН ТВ

Украинский посол заявил, что опасается интеграции Белоруссии с Россией

РЕН ТВ09:33
Lenta.ru

На Украине обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

Lenta.ru08:56
Евразия Daily

Посол Украины в Минске «обеспокоен» интеграцией России и Белоруссии

Евразия Daily10:26
РИА Новости

Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии

РИА Новости08:22
Газета.Ru

Киев обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Газета.Ru08:14
RT на русском

На Украине обеспокоены «интеграцией» России и Белоруссии

RT на русском07:59

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
33

Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости09:58
108

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
116

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
1

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
1,1K

Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
2

Бренд Motorola представил обновленный складной Razr с поддержкой 5G

Батарея емкостью 2800 мАч по сравнению с 2,510 мАч в прошлом году с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 15 Вт. Motorola Razr 5G будет доступен для покупки в черном цвете по всей Европе по рекомендованной розничной цене 1499 евро.
Astera05:13
6

Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
826