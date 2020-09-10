Минск, 10 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом 10 сентября заявил украинской посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадське».