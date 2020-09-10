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Первый Севастопольский
Первый Севастопольский

Посол Украины обеспокоен сближением Белоруссии и России

Украинские власти обеспокоены интеграцией России и Беларуси. Как сообщает РИА Новости, у посла Украины Игоря Кизима возникли опасения, вызванные интеграцией России и Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
— А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России, — это вызывает вопросы, — отметил дипломат в интервью Hromadske
.
Вечерняя Москвавчера в 10:26
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RT на русском

Посол Украины заявил об обеспокоенности Киева «интеграцией» России и Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:00
Газета.Ru

Украина обеспокоена «интеграцией» России и Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:37
РИА Новости

Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:22
РБК

Посол Украины заявил об обеспокоенности интеграцией России и Белоруссии

РБКвчера в 09:36
Lenta.ru

На Украине обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:56
Московский Комсомолец

Киев обеспокоился последствиями интеграции России и Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:47
Взгляд.ру

Украина обеспокоилась «интеграцией» Белоруссии с Россией

Взгляд.рувчера в 08:12

В «Зените» прокомментировали поражение от ЦСКА на последней секунде

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и капитан команды форвард Матеуш Понитка поделились мнением о матче полуфинала Кубка Невы с ЦСКА (78:80), в котором сине-бело-голубые пропустили решающий бросок центрового соперников Николы Милутинова за 0,7 секунд до финальной сирены.
В «Зените» прокомментировали поражение от ЦСКА на последней секунде
Чемпионатвчера в 16:39

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
ТАССвчера в 15:36
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Президент Ливана допустил умышленную природу пожара в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун допустил, что сегодняшний пожар в портовом складе Бейрута мог быть вызван как халатностью, так и злым умыслом, в частности, пожар мог возникнуть из-за саботажа.
Коммерсантъвчера в 15:02
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Проктолог Малышев перечислил ранние симптомы рака кишечника

Раннее распознавание рака кишечника позволит предотвратить развитие болезни, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Характерные признаки заболевания, появляющиеся еще на ранних стадиях, назвал хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.
Уфимские Заметкивчера в 10:30
15

Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новостивчера в 09:27
7

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в котором признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции позиций силовиков

В Киеве, в свою очередь, сообщили, что проведение инспекции позиций украинских силовиков в районе посёлка Шумы невозможно из-за того, что представители РФ и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик изменили свою позицию.
Парламентская газетавчера в 09:07
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:36
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Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газетавчера в 05:57
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русскомвчера в 04:28
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