Посол Украины обеспокоен сближением Белоруссии и России
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Украинские власти обеспокоены интеграцией России и Беларуси. Как сообщает РИА Новости, у посла Украины Игоря Кизима возникли опасения, вызванные интеграцией России и Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
— А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России, — это вызывает вопросы, — отметил дипломат в интервью Hromadske
.
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Посол Украины заявил об обеспокоенности Киева «интеграцией» России и Белоруссии
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