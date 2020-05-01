с чего всё началось

Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России

Армия и оружие Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.

Политика Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары. 13

Общество Студент назвал необычный симптом коронавируса Недавно стало известно, что у 10% инфицированных коронавирусом была диагностирована кожная сыпь на животе и руках. 3

Гаджеты Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе. 8

Здоровье Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно. 12

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 222

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 520

Политика Байден отверг обвинения в изнасиловании Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад. 4

Хоккей Из «Ак Барса» ушли четыре хоккеиста Ушёл Эмиль Галиов, который сыгран в прошлом чемпионате 51 матч, и набрал 25 очков из 17 шайб и 8 ассистов.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,8K

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2K

Политика Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей. 17

Здоровье Операторы фитнес-индустрии назвали меры безопасности для открытия клубов Соблюдение предписаний и распоряжений Роспотребнадзора для борьбы с распространением коронавируса, полученных еще до закрытия фитнес-центров, служит поводом для возобновления их работы. 1

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,2K

Шоу-бизнес Умер актер театра Евгений Федоров На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. 13

Общество В Забайкалье ввели обязательный масочный режим Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.

Общество Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства. 27