с чего всё началось

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от участия в церемонии возложения венков по случаю 75-летия окончания битвы за Берлин вместе с послом России Сергеем Нечаевым. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

Посол Украины отказался возложить венки в Берлине вместе с послом РФ

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