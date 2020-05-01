Политика
Rambler News ServiceПосол Украины отказался возложить венки в Берлине вместе с послом РФ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от участия в церемонии возложения венков по случаю 75-летия окончания битвы за Берлин вместе с послом России Сергеем Нечаевым. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
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с чего всё началось
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.Известия01 мая в 18:42
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Украинский посол отказался возложить цветы в Берлине вместе с коллегой из России
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Российский посол прокомментировал отказ украинского посла возложить цветы в Берлине
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
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Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области выросло на 60
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НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
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В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
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Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
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Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Общество
Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
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Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
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Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
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Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
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Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
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Авто
В Беларуси начали продавать седан Geely GE
Компания Geely приступила к продажам новых гибридных седанов Geely GE в Минске.
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