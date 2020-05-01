Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПосол Украины отказался возложить венки в Берлине вместе с послом РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от участия в церемонии возложения венков по случаю 75-летия окончания битвы за Берлин вместе с послом России Сергеем Нечаевым. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
Читать в источнике
Комментировать718
с чего всё началось
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel
.
Известия01 мая в 18:42

Подробнее о событии

Украинский посол отказался возложить цветы в Берлине вместе с коллегой из России

Комсомольская правда01 мая в 15:39

Посол Украины в Берлине отказался отпраздновать победу над фашизмом

ИА Красная Веснавчера в 16:48

Возложение венков состоялось по случаю 75-летия капитуляции вермахта в Берлине

ТАССвчера в 06:35

Российский посол оценил отказ украинского коллеги от церемонии в Берлине

РИА Новостивчера в 06:59

Посол Украины в Германии отказался отмечать годовщину Победы с послом России

Lenta.ru01 мая в 15:47

Российский посол прокомментировал отказ украинского посла возложить цветы в Берлине

Аргументы неделивчера в 14:53

Посол Украины отказался возложить цветы в Берлине вместе с послом России

Газета.Ru01 мая в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
103
Происшествия

Нарушитель режима изоляции в Приморье оказался в федеральном розыске

Сотрудники полиции в Приморье выявили в нарушителе самоизоляции находящегося в федеральном розыске преступника.
РЕН ТВ 05:08
Авто

КамАЗ создает для «Дакара» новый грузовик с кабиной от Mercedes-Benz

Picsnews.net 03:47
9
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
1,2K
Происшествия

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
5
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
2,4K
Происшествия

В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских

В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
BFM.ru 05:14
11
Здоровье

2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород вчера в 05:31
103
Общество

В России за сутки выявили 10 633 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.
RT на русском 03:31
211
Политика

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
408
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области выросло на 60

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 60 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших десять детей в возрасте от года до 15 лет, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:09
103
Технологии

Масштабы глобальной катастрофы показали на видео

НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
12
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
394
Общество

Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом

Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45
27
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
654
Общество

В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
67
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
256
Общество

Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
Коммерсантъ 02:16
12
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

RT на русском вчера в 23:37
94
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
244
Общество

83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
369
Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
963
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
856
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
1,9K
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
961
Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Автоновости дня 04:00
22
Авто

В Беларуси начали продавать седан Geely GE

Компания Geely приступила к продажам новых гибридных седанов Geely GE в Минске.
Rusargument вчера в 04:02
2
Политика

Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать

"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 01 мая в 08:15
175
Здоровье

Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию

Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, где была "абсолютно катастрофическая" ситуация с заразившимися на севере страны, вряд ли схож с российским, считает главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.
ТАСС 04:16
4
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное