Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".

Здоровье Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала правила ношения масок Как апроинформировала руководитель Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, использовать медицинскую маску очень важно и необходимо, так как в период эпидемии коронавирус передаётся от заразившегося к здоровому человеку в основном воздушно-капельным путем, через микрокапли респираторных выделений. 27

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 9

Происшествия На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС. 13

Происшествия 55 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области Число инфицированных коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 55 человек и достигло 526, сообщает оперативный штаб по противодействия распространения COVID-19. 310

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии. 277

Гаджеты В России появился новый китайский смартфон за 4 тысячи рублей На отечественном рынке стартовали продажи смартфона Itel A25 – ультрабюджетной модели, оценивающейся в 4 190 рублей.

Здоровье Названы самые ранние симптомы коронавируса Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня. 285

Общество «Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза. 1,2K

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 14

Армия и оружие В России указали на принадлежность боевиков, вторгшихся в Венесуэлу Колумбийские боевики рассчитывали дестабилизировать обстановку и совершить государственный переворот, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Политика Трамп пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США, выразив надежду, что количество погибших американцев не превысит 100 тыс. человек, что существенно выше недавних прогнозов. 1

Здоровье Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу 3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе. 2

Здоровье Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. 32

Общество Перелет из Москвы в Пекин разрешат лишь при наличии справки Посольство Китая в России предупреждает, что воспользоваться услугами авиаперевозчика Air China и совершить перелет из Москвы в Пекин можно только при наличии медицинской справки. 5

Общество Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией. 14

Общество Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек. 13

Шоу-бизнес Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева. 37

Здоровье Коронавирус: когда в РФ закончится эпидемия, новая причина смерти от COVID. Новости пандемии 3 мая Ситуация в России Россия вышла на седьмую строчку общемирового рейтинга по числу зараженных, обогнав Турцию, Иран и Китай — сегодня в стране подтверждено 10633 новых случая коронавируса.

Космос Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике Российские ученые планируют к концу 2020 года запустить на орбиту первый спутник, который будет заниматься наблюдением за погодой в арктическом регионе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление гендиректора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.