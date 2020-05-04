Политика
РИА НовостиПосол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
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Здоровье
Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала правила ношения масок
Как апроинформировала руководитель Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, использовать медицинскую маску очень важно и необходимо, так как в период эпидемии коронавирус передаётся от заразившегося к здоровому человеку в основном воздушно-капельным путем, через микрокапли респираторных выделений.
Ugpressa.ru вчера в 16:23
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Происшествия
На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы
Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.
REGNUM 02 мая в 21:09
Происшествия
55 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области
Число инфицированных коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 55 человек и достигло 526, сообщает оперативный штаб по противодействия распространения COVID-19.
Коммерсантъ Новосибирск 01 мая в 00:57
Происшествия
«Газель» опрокинулась после столкновения с «Тойотой» в Южно-Сахалинске
В результате отечественный транспорт опрокинулся на бок.
АСТВ вчера в 22:43
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
Гаджеты
В России появился новый китайский смартфон за 4 тысячи рублей
На отечественном рынке стартовали продажи смартфона Itel A25 – ультрабюджетной модели, оценивающейся в 4 190 рублей.
Dgl.ru вчера в 17:55
Армия и оружие
Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу
RT на русском вчера в 20:40
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости 02 мая в 21:56
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Армия и оружие
В России указали на принадлежность боевиков, вторгшихся в Венесуэлу
Колумбийские боевики рассчитывали дестабилизировать обстановку и совершить государственный переворот, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Профиль вчера в 22:55
Политика
Трамп пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США, выразив надежду, что количество погибших американцев не превысит 100 тыс. человек, что существенно выше недавних прогнозов.
Взгляд.ру 01 мая в 18:17
Здоровье
Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу
3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда вчера в 07:53
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости вчера в 17:38
Общество
Перелет из Москвы в Пекин разрешат лишь при наличии справки
Посольство Китая в России предупреждает, что воспользоваться услугами авиаперевозчика Air China и совершить перелет из Москвы в Пекин можно только при наличии медицинской справки.
Вечерняя Москва вчера в 23:32
Кино
Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском 02 мая в 20:08
Общество
Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости вчера в 20:36
Общество
Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 01 мая в 05:54
Здоровье
Коронавирус: когда в РФ закончится эпидемия, новая причина смерти от COVID. Новости пандемии 3 мая
Ситуация в России Россия вышла на седьмую строчку общемирового рейтинга по числу зараженных, обогнав Турцию, Иран и Китай — сегодня в стране подтверждено 10633 новых случая коронавируса.
URA.Ru вчера в 12:00
Космос
Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике
Российские ученые планируют к концу 2020 года запустить на орбиту первый спутник, который будет заниматься наблюдением за погодой в арктическом регионе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление гендиректора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.
Газета.Ru вчера в 20:31
Футбол
Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова
Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
Vprognoze.ru вчера в 22:31
Общество
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Происшествия
В Хакасии ещё у 30 человек выявлен коронавирус
REGNUM вчера в 23:30
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11