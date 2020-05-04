Политика

ИзвестияИзвестияПосол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме. 3 мая бывший немецкий политик выразил уверенность, что полуостров не вернется в состав Украины, так как ни один российский президент не отдаст регион.
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Украинский дипломат предложил экс-канцлеру Германии пари. «Крым вернется в лоно матери-Украины»

URA.Ru20:54

Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме

Известия20:34

Посол Украины в Германии поспорил со Шредером из-за слов о Крыме

Московский Комсомолец20:27

Посол Украины предложил заключить пари на Крым

Lenta.ru20:09

Посол Украины в Германии предложил пари на «возвращение» Крыма

RT на русском20:06

Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме

REGNUM20:56

Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме

РИА Новости19:26
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Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

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Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» в России в ближайшие дни

В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральном округе в ближайшие дни ожидаются дневные температуры на 4—5 °С выше нормы, а в Сибири — на 6—8 °С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
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Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
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Общество

Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой

"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.
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Армия и оружие

Военные России и Италии продезинфицировали лечебные объекты Ломбардии

«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 22:28
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Здоровье

47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
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Шоу-бизнес

Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
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Сбербанк на 6 рублей повысил прогноз курса доллара к концу 2020 года

В предыдущем прогнозе в феврале курс доллара, заложенный в макроэкономический прогноз на 2020 год, назывался порядка 64,5 рублей.
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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
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Руни: Моррисон был на голову лучше Погба

Нападающий «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об английском полузащитнике Равеле Моррисоне.
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Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

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Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными антироссийские санкции

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии.
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Общество

В Курганской области приезжие из семи регионов обязаны пройти карантин

С 4 мая все, кто приезжает в Курганскую область из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Мурманской области, будут обязаны по прибытию сдать анализ на COVID-19, а затем соблюдать двухнедельный режим изоляции на дому или в условиях обсерватора.
Уральский меридиан 12:13
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В Китае уже остался 481 человек с коронавирусом

Как сообщает ТАСС, в Китае за последние сутки удалось вылечить 9% пациентов, и теперь в стране остался 481 человек, болеющий коронавирусом.
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Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS

Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад 9 мая

РИА Новости 05:59
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Происшествия

В Северной Осетии ликвидировали пожар в ресторане

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Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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