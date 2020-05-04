Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме. 3 мая бывший немецкий политик выразил уверенность, что полуостров не вернется в состав Украины, так как ни один российский президент не отдаст регион.

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