Политика
ИзвестияПосол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме. 3 мая бывший немецкий политик выразил уверенность, что полуостров не вернется в состав Украины, так как ни один российский президент не отдаст регион.
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Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
РБК вчера в 17:06
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Общество
В Новосибирской области пойдет снег, а по всей Сибири прогремят грозы
После относительно теплых первый майских выходных жителей Сибири может ждать буквально «холодный душ»: по всей территории прокатится волна дождей и гроз, а в Новосибирской области местами пройдет снег.
ЧС-ИНФО 06:26
Футбол
Смолов вернется в «Сельту» на следующей неделе
Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернется в расположение клуба на следующей неделе.
Sports.ru 16:14
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» в России в ближайшие дни
В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральном округе в ближайшие дни ожидаются дневные температуры на 4—5 °С выше нормы, а в Сибири — на 6—8 °С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 21:58
Армия и оружие
Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда 01 мая в 23:33
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой
"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.
ТАСС 22:18
Общество
В Приморье за сутки наказаны 240 нарушителей режима самоизоляции
В Приморье за сутки составлено 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 22:20
Армия и оружие
Военные России и Италии продезинфицировали лечебные объекты Ломбардии
«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 22:28
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Финансы
Сбербанк на 6 рублей повысил прогноз курса доллара к концу 2020 года
В предыдущем прогнозе в феврале курс доллара, заложенный в макроэкономический прогноз на 2020 год, назывался порядка 64,5 рублей.
МонаВиста вчера в 09:31
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru 06:20
Общество
4 мая Алтайский край накроет непогода
Синоптики прогнозируют мощный ветер и грозу Ненастная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 4 мая, информируют в региональном Гидрометцентре.
АМИТЕЛ 19:16
Футбол
Руни: Моррисон был на голову лучше Погба
Нападающий «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об английском полузащитнике Равеле Моррисоне.
Чемпионат 22:31
Политика
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными антироссийские санкции
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии.
ФАН 02:57
Общество
В Курганской области приезжие из семи регионов обязаны пройти карантин
С 4 мая все, кто приезжает в Курганскую область из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Мурманской области, будут обязаны по прибытию сдать анализ на COVID-19, а затем соблюдать двухнедельный режим изоляции на дому или в условиях обсерватора.
Уральский меридиан 12:13
Здоровье
В Китае уже остался 481 человек с коронавирусом
Как сообщает ТАСС, в Китае за последние сутки удалось вылечить 9% пациентов, и теперь в стране остался 481 человек, болеющий коронавирусом.
АБН 21:41
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS
Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Astera вчера в 14:07
Происшествия
В Северной Осетии ликвидировали пожар в ресторане
Владикавказ, 4 мая 2020, 04:35 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 2,5 тысячи квадратных метров в ресторане «Фермер» в станице Архонской Северной Осетии, ликвидирован, 4 мая сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.
REGNUM 21:35
Общество
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
РИА Новости 20:02
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:13