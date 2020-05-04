В ответ украинский дипломат предложил пари о сроках возвращения Крымского полуострова «в лоно матери-Украины», передает 3 мая «Укринформ». Уникальную возможность наблюдать, как Крым войдет «в лоно матери-Украины», 76-летний Шредер сможет еще при жизни, убежден Мельник.

Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме

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