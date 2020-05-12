Политика

REGNUMREGNUMПосол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

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"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"

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Своими мыслями о причинах, побудивших сняться в фильме «Бэтмен», поделился исполнитель главной роли актер Роберт Паттинсон в интервью, опубликованном 12 мая в издании GQ.
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Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
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Артист снова бросил жену Веру Новикову ради «копии Анастасии Заворотнюк». Жигунов влюбился в журналистку Викторию Ворожбит.
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Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

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США предсказали России рекордный урожай

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Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
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