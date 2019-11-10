Политика
RT на русскомПосол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
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Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Комсомольская правдавчера в 22:48
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