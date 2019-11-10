Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам дипломата, украинская сторона намерена взять Мазура на поруки.

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