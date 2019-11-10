Политика
РИА НовостиПосол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам дипломата, украинская сторона намерена взять Мазура на поруки.
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Посол Украины прокомментировал задержание в Польше украинского националиста
RT на русскомвчера в 18:29
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Происшествия
Убивший студентку преподаватель СПбГУ раскаялся
Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскаивается в содеянном, заявил его адвокат Александр Почуев в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 00:11
Политика
Байдена-младшего намерены вызвать на слушания по импичменту Трампа
Сегодня, 9 ноября, стало известно, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США намереваются пригласить сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена для выступления на слушаниях по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Новостной фронт вчера в 11:58
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Хоккей
«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском вчера в 10:31
Политика
Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском вчера в 14:11
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Футбол
Бубнов назвал правильным решение Тедеско отправить Бакаева в центр
По мнению Бубнова, новый наставник "Спартака" Доменик Тедеско правильно сделал, отправив полузащитника команды Зелимхана Бакаева в центр, чтобы тот продемонстрировал, что умеет отдавать голевые передачи.
Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Происшествия
В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае
RT на русском вчера в 23:15
Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК 07 ноября в 08:39
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец вчера в 16:54
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости 08 ноября в 20:17
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Футбол
«Наполи» и «Милан» могут перехватить Миранчука у «Ювентуса»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук находится в сфере интересов ряда итальянских клубов.
Матч ТВ 08 ноября в 14:46
Общество
Мужчина «зарезал» надувного «Трампа» в Алабаме
Политическая Экспертиза 00:16
Общество
Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине
Всемирный банк поддержал украинскую земельную реформу, которая предполагает введение в стране открытого рынка сельскохозяйственных земель.
Газета.Ru вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:00
Армия и оружие
Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47
Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.
Взгляд.ру 00:26
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru 08 ноября в 21:01
Шоу-бизнес
«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку
На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма вчера в 09:20
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17