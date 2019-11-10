Политика
РИА НовостиПосол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам дипломата, украинская сторона намерена взять Мазура на поруки.
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Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Общество
Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.
Спорт-Экспресс вчера в 21:43
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Российская газета 01:25
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Происшествия
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 07 ноября в 03:13
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия
Профессора СПбГУ задержали по подозрению в убийстве студентки
В Петербурге следователи задержали профессора СПбГУ Олега Соколова по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 07:53
Общество
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.
РИА Новости вчера в 20:19
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах
Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Скандал вокруг жены Харламова никак не утихает.
Экспресс газета 07 ноября в 11:29
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru вчера в 19:36
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза вчера в 05:20
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Авто
Появились первые фото обновленной Lada Vesta
Со дня на день с Волжского автозавода начнется отправка первых серийных экземпляров обновленной Lada Vesta.
Новые автомобили 08 ноября в 08:02
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Экономика
Производители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике
РБК 08 ноября в 21:53
Политика
Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»
Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в "разламывании страны", а также "сломанном руле у страны, у огромного корабля".
Газета.Ru 00:05
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
РБК 08 ноября в 10:48
Здоровье
Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России
Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
Сибдепо вчера в 23:32
Футбол
«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Газета.Ru 07 ноября в 06:07
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
REGNUM вчера в 23:52
Происшествия
Основательница татарской лиги КВН погибла в ДТП
Основательница татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла в ДТП.
РЕН ТВ вчера в 07:50
Единоборства
Забит Магомедшарипов: «Рад возглавить турнир UFC в Москве»
ProstoProSport 08 ноября в 10:35
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34