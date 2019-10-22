Политика
ИзвестияПосол Украины раскритиковал ФРГ за непризнание «голодомора» геноцидом
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник подверг критике решение властей ФРГ не признавать «голодомор» геноцидом. Об этом дипломат заявил в интервью агентству УНИАН.
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с чего всё началось
Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на заявление члена петиционного комитета, депутата Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против такой петиции, обосновывая свой отказ двумя аргументами.Царьград21 октября в 14:48
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«Встали на колени перед Москвой»: Решение МИД ФРГ по украинскому «голодомору» вызвало недоумение
Царьград21 октября в 15:38
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Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Фигурное катание
Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной
Как оказалось, фигурист избегает дома общения с Татьяной Тотьмяниной, чтобы не спровоцировать ссору.
Футбол
Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» выбил «Бока Хуниорс» и вышел в финал
Кубок Либертадорес 1/2 финала Ответный матч ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Армия и оружие
Стрельбу зенитных орудий КС-19 по боевикам сняли на видео
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Общество
Новый император Японии Нарухито взошел на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
Политика
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Путешествия
Определены лучшие страны для путешествий в 2020 году
Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые путешественникам следует посетить в 2020 году.
Наука
Астероид погубил всех динозавров, врезавшись в Землю 66 млн лет назад
60 миллионов лет назад астероид, диаметр которого составил свыше 80 км, врезался в побережье современной Мексики.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Гаджеты
Samsung обещал исправить уязвимость блокировки смартфона по отпечатку
Уязвимость обнаружена жительницей Великобритании, муж которой по ее просьбе сумел разблокировать смартфон со включенной функцией защиты по отпечатку пальца.