с чего всё началось

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

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