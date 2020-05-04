Политика

Газета.RuГазета.RuПосол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
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Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

РБКвчера в 23:11

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Известиявчера в 20:34

Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме

РИА Новостивчера в 19:26

Посол Украины предложил заключить пари на Крым

Lenta.ruвчера в 20:09

Посол Украины в Германии предложил пари на «возвращение» Крыма

RT на русскомвчера в 20:06

Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме

REGNUMвчера в 20:56

Посол Украины в Германии поспорил со Шредером из-за слов о Крыме

Московский Комсомолецвчера в 20:27
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Происшествия

В Новокузнецке нашли пропавших школьниц

ТАСС вчера в 08:16
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Экономика

Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.
Profinance.ru вчера в 17:12
Общество

Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая

Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
3
Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском вчера в 18:00
Политика

Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости вчера в 16:58
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Футбол

Уткин отреагировал на слова Шалимова о дармоедах

Известный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на заявление главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который назвал «дармоедами» людей, критикующих действия правительства России.
Metaratings 01:12
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Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Технологии

Большое осеннее обновление Windows 10 разочарует многих

Как выяснилось, ожидаемое осеннее обновление 2020 года на самом деле окажется небольшим апдейтом, что может разочаровать многих.
iXBT.com 00:56
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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Экономика

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
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Происшествия

В Тюмени нашли дезертира, скрывавшегося 15 лет

В Тюмени, благодаря работе военных следователей, найден живым дезертир с 15-летним стажем.
Вестник 01:25
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
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Экономика

В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%

Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM вчера в 03:10
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Футбол

Тихонов раскритиковал зарплату Соболева в «Спартаке»

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 миллионов евро.
Metaratings 02 мая в 06:42
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Общество

Российские военные вторично продезинфицировали онкоцентр в Белграде

REGNUM вчера в 00:58
Общество

Коронавирус выявили в психиатрической больнице имени Кащенко

Коронавирус COVID-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко в Санкт-Петербурге, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Александр Беглов.
Национальная служба новостей вчера в 09:16
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
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Общество

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Здоровье

Лукашенко считает, что в Беларуси сдерживают коронавирус

В интервью БЕЛТА Лукашенко заявил, что в Беларуси сдерживают заболеваемость COVID-19.
ProstoProSport вчера в 13:29
Здоровье

Главврач BPБ Юрий Райхман: Вы нe пoнимаете всю стeпень того кoшмара

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru вчера в 04:56
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
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Общество

Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин

В семи населенных пунктах Нижегородской области, на территории которых наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, введен карантин.
Ридус 02 мая в 15:33
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Общество

В Удмуртии выявили еще 18 случаев коронавируса

18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за прошедшие сутки, среди заболевших четыре ребенка.
ИА Удмуртия 01:24
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Шоу-бизнес

Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в бикини

Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в бикини Ирина Дубцова мечтает об отпуске на Мальдивах.
Экспресс газета 01:20
Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:48
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Происшествия

Группа разбора: спортивный Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет

Видеозапись регистратора является отличной базой для экспертизы, при помощи которой можно установить скорость Mercedes, — объяснил Ларионов, — Поскольку машина с регистратором ехала равномерно и в кадр впечатано значение скорости, полученное по данным приёмника GPS, можно получить примерное значение скорости Mercedes, не прибегая к замерам на месте.
НГС.Кемерово вчера в 21:30
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