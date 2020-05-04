Политика
Газета.RuПосол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
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Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 02 мая в 05:39
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Происшествия
В Новокузнецке нашли пропавших школьниц
ТАСС вчера в 08:16
Экономика
Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.
Profinance.ru вчера в 17:12
Общество
Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая
Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском вчера в 18:00
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости вчера в 16:58
Футбол
Уткин отреагировал на слова Шалимова о дармоедах
Известный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на заявление главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который назвал «дармоедами» людей, критикующих действия правительства России.
Metaratings 01:12
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Технологии
Большое осеннее обновление Windows 10 разочарует многих
Как выяснилось, ожидаемое осеннее обновление 2020 года на самом деле окажется небольшим апдейтом, что может разочаровать многих.
iXBT.com 00:56
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Происшествия
В Тюмени нашли дезертира, скрывавшегося 15 лет
В Тюмени, благодаря работе военных следователей, найден живым дезертир с 15-летним стажем.
Вестник 01:25
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM вчера в 03:10
Футбол
Тихонов раскритиковал зарплату Соболева в «Спартаке»
Ранее появилась информация, что «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 миллионов евро.
Metaratings 02 мая в 06:42
Общество
Российские военные вторично продезинфицировали онкоцентр в Белграде
REGNUM вчера в 00:58
Общество
Коронавирус выявили в психиатрической больнице имени Кащенко
Коронавирус COVID-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко в Санкт-Петербурге, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Александр Беглов.
Национальная служба новостей вчера в 09:16
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
Здоровье
Лукашенко считает, что в Беларуси сдерживают коронавирус
В интервью БЕЛТА Лукашенко заявил, что в Беларуси сдерживают заболеваемость COVID-19.
ProstoProSport вчера в 13:29
Здоровье
Главврач BPБ Юрий Райхман: Вы нe пoнимаете всю стeпень того кoшмара
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru вчера в 04:56
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин
В семи населенных пунктах Нижегородской области, на территории которых наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, введен карантин.
Ридус 02 мая в 15:33
Общество
В Удмуртии выявили еще 18 случаев коронавируса
18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за прошедшие сутки, среди заболевших четыре ребенка.
ИА Удмуртия 01:24
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в бикини
Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в бикини Ирина Дубцова мечтает об отпуске на Мальдивах.
Экспресс газета 01:20
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:48
Происшествия
Группа разбора: спортивный Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет
Видеозапись регистратора является отличной базой для экспертизы, при помощи которой можно установить скорость Mercedes, — объяснил Ларионов, — Поскольку машина с регистратором ехала равномерно и в кадр впечатано значение скорости, полученное по данным приёмника GPS, можно получить примерное значение скорости Mercedes, не прибегая к замерам на месте.
НГС.Кемерово вчера в 21:30