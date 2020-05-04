Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

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