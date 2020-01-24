Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

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Политика Зеленского раскритиковали за отсутствие на форуме по холокосту Не исключено, что одной из причин отсутствия Зеленского на форуме стало именно то, что ему не дали выступить, о чем ранее сообщал экс-депутат Рады Борислав Береза.