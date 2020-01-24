Политика

REGNUMREGNUMПосол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Офис Зеленского исправил перевод речи президента об «оккупации» Румынией части Украины

ТАСС04:10

Украинскому послу в Румынии пришлось оправдываться за «оккупацию»

Московский Комсомолец05:24

Румыния потребовала разъяснений после слов Зеленского про оккупацию

Российская газета04:53

Скандал с украинским президентом объяснили трудностями перевода

Вести.Ru05:33

Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

РИА Новости03:41

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

REGNUM04:36

Украина объяснила слова о румынской оккупации в речи Зеленского

Lenta.ru03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова сообщила о своей смертельной болезни

Ugpressa.ru вчера в 14:47
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Политика

Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
РИА Новости 05:21
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
РИА Новости 05:23
Энергетика

Ряд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля

В «Нафтогазе Украины» заявили, что 30 городов страны могут остаться частично или полностью без отопления из-за того, что отвечающие за данный вопрос предприятия не выполняют требования по расчётам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО).
RT на русском 06:15
Технологии

WhatsApp отключат на старых смартфонах

С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
ToDay News Ufa 05:36
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Автоновости дня 01:44
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия 05:42
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Политика

Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
РИА Новости 03:22
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews 01:18
Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

RT на русском 05:37
Хоккей

Кейн: разговоры, что это я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны

Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал распространённое мнение, что именно ему обязан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин за свою удачную игру на старте карьеры в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат 06:15
Авто

Geely сертифицировала кроссовер Geely Atlas Pro для России

Китайская компания Geely сертифицировала в России новый кроссовер Geely Atlas Pro.
Автоновости дня вчера в 07:11
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Космос

На спутнике Юпитера может зародиться жизнь

Ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе может зародиться жизнь. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.
Подмосковье Сегодня 04:27
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

РБК 02:25
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
Общество

Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров

Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Национальная служба новостей 05:43
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
REGNUM 04:25
Общество

В США ввели новые правила получения виз для приезжающих рожать женщин

В США введены новые правила получения виз в целях сдерживания «родильного туризма», правила опубликованы администрацией президента, сообщает агентство Associated Press.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Политика

Зеленского раскритиковали за отсутствие на форуме по холокосту

Не исключено, что одной из причин отсутствия Зеленского на форуме стало именно то, что ему не дали выступить, о чем ранее сообщал экс-депутат Рады Борислав Береза.
Накануне.Ru 04:03
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

RT на русском 05:46
Армия и оружие

Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

Сирийская правительственная армия восстановила контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 05:37
Наука

В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Vevby.ru вчера в 00:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Буковина
Историческая область
Историческая область в Восточной Европе. В настоящее время её северная часть составляет Черновицкую область Украины без Хотинского, Кельменецкого, Сокирянского, Новоселицкого и Герцаевского районов, а Южная Буковина - жудец Сучава Румынии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное