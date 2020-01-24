Политика
REGNUMПосол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова сообщила о своей смертельной болезни
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
Происшествия
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
Энергетика
Ряд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля
В «Нафтогазе Украины» заявили, что 30 городов страны могут остаться частично или полностью без отопления из-за того, что отвечающие за данный вопрос предприятия не выполняют требования по расчётам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО).
Технологии
WhatsApp отключат на старых смартфонах
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Политика
Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ
Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Автоспорт
Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»
Хоккей
Кейн: разговоры, что это я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны
Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал распространённое мнение, что именно ему обязан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин за свою удачную игру на старте карьеры в Национальной хоккейной лиге.
Авто
Geely сертифицировала кроссовер Geely Atlas Pro для России
Китайская компания Geely сертифицировала в России новый кроссовер Geely Atlas Pro.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Космос
На спутнике Юпитера может зародиться жизнь
Ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе может зародиться жизнь. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Происшествия
В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками
Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
Общество
В США ввели новые правила получения виз для приезжающих рожать женщин
В США введены новые правила получения виз в целях сдерживания «родильного туризма», правила опубликованы администрацией президента, сообщает агентство Associated Press.
Политика
Зеленского раскритиковали за отсутствие на форуме по холокосту
Не исключено, что одной из причин отсутствия Зеленского на форуме стало именно то, что ему не дали выступить, о чем ранее сообщал экс-депутат Рады Борислав Береза.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
Армия и оружие
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
Сирийская правительственная армия восстановила контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.