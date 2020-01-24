Политика

REGNUMREGNUMПосол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Скандал с украинским президентом объяснили трудностями перевода

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Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

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Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
РИА Новости вчера в 03:55
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Происшествия

В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода

Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Российская газета 07:44
Политика

На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года

Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
REGNUM 07:54
Хоккей

Российские хоккеисты победили США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею победила команду США в финальном матче зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне.
РИА Новости 22 января в 10:55
Происшествия

В Германии произошла стрельба, есть погибшие

В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
REGNUM 08:16
Общество

Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой.
Известия 08:04
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

REGNUM 04:25
Происшествия

Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом

Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайники с боеприпасами

Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайники украинских силовиков с боеприпасами, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:18
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Коммерсантъ 07:47
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Актриса Екатерина Климова показала своих четверых детей от трех мужей

42-летняя звезда российского кино Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам своих четверых детей, рожденных от трех мужей.
Что происходит 02:23
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru 07:51
Политика

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Вести.Ru вчера в 04:12
Общество

Топилин назвал общую сумму выплат ветеранам к юбилею Победы

Чтобы в полном объёме обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны выплаты к 75-летию Победы, потребуется дополнительно выделить 60 млрд рублей.
REGNUM 05:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка

Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Дни24 04:44
Музыка

Песня группы «Тату» заслужила платиновый статус в Великобритании

РИАМО 02:29
Экономика

Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Происшествия

В Хьюстоне прогремел мощный взрыв

Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
РИА Новости 07:20
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 22 января в 17:22
Происшествия

В Пионерском на улице нашли голого трехлетнего мальчика

Полиция выясняет, как мальчик оказался на улице. Днем 24 января на улице Июльской прохожие нашли трехлетнего раздетого мальчика.
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Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:58
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За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

РИА Новости 03:58
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Автоновости дня 22 января в 22:32
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Газета.Ru 07:40
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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