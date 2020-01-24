Политика
REGNUMПосол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Политика
На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года
Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Хоккей
Российские хоккеисты победили США в финале юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею победила команду США в финальном матче зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайники с боеприпасами
Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайники украинских силовиков с боеприпасами, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала своих четверых детей от трех мужей
42-летняя звезда российского кино Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам своих четверых детей, рожденных от трех мужей.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию
Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Общество
Топилин назвал общую сумму выплат ветеранам к юбилею Победы
Чтобы в полном объёме обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны выплаты к 75-летию Победы, потребуется дополнительно выделить 60 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Происшествия
В Пионерском на улице нашли голого трехлетнего мальчика
Полиция выясняет, как мальчик оказался на улице. Днем 24 января на улице Июльской прохожие нашли трехлетнего раздетого мальчика.
Политика
Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.