Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Политика На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Общество Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой.

Общество Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.

Общество Globus разрабатывает новый формат магазинов в России Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Экономика Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Происшествия В Хьюстоне прогремел мощный взрыв Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.