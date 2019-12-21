Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ. Об этом в интервью "Укринформу" заявил новый посол Украины в США Владимир Ельченко.

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

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