Политика
РИА НовостиПосол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ. Об этом в интервью "Укринформу" заявил новый посол Украины в США Владимир Ельченко.
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Политика
Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»
По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Энергетика
Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России
Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Шоу-бизнес
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения
Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов спел песню про «Голубой огонек»
Телеведущий Андрей Малахов спел песню, посвященную «Голубому огоньку».
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Биатлон
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования
Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Происшествия
Школьницы из Архангельска убили подругу ради забавы
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Космос
«На Марсе будут яблони цвести»: города Красной планеты
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Наука
Общение с собаками в раннем возрасте снижает риск развития шизофрении
Ученые под руководством Роберта Йолкена из Медицинской школы Джона Хопкинса решили проверить связь между общением детей с домашними питомцами и развитием шизофрении.
Наука
«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи
В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
Футбол
«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
Транспорт
Новые правила маркировки автомобилей утвердили в России
Российские автомобилисты будут обязаны со следующего года наносить специальную маркировку в ряде случаев.
Шоу-бизнес
Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности
Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Происшествия
В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Энергетика
Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Здоровье
Жителям России рассказали, чем и кому опасен чай с лимоном
Любовь жителей нашей страны к чаю с лимоном хорошо известна – многие люди часто и с удовольствием употребляют этот напиток.
Транспорт
Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости
Решение о пересмотре нештрафуемого порога скорости для снижения аварийности на дорогах пока не принято.
Происшествия
Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.