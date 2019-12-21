Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ. Об этом в интервью "Укринформу" заявил новый посол Украины в США Владимир Ельченко.
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В Госдуме дали оценку словам посла Украины в США об «агентах России» в ООН

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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

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Газета.Ru08:19

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

РИА Новости06:08

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

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Козак назвал сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»

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Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
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В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

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Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы

Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
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Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

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«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту на пять лет.
Lenta.ru 05:30
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Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
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Походы в театр могут продлить жизнь

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«Реал» сообщил Погба, что не будет покупать его в январе

«Реал» не планирует покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в январе, сообщает Marca.
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Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
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В США рассказали о «сдерживании российской агрессии» у берегов Сирии

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Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
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Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

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Союз журналистов и СПЧ встали на защиту избитой ФСБ журналистки

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Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
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«Корейский зомби» нокаутировал Фрэнки Эдгара в первом раунде

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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В некоторых языках любовь и жалость обозначаются одним словом

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В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Lenta.ru 10:04
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Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

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