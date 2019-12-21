Политика
Lenta.ruПосол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Ельченко добавил, что порой таких сотрудников ООН удается «отловить» и тогда их просят «отъехать домой». Посол отметил, что Россия имеет большой авторитет и влияние в организации.
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Политика
Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Санкции США против компаний-участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
Политика
Украина надеется на подписание газовых контрактов с Россией до 1 января
Киев надеется на подписание газовых контрактов до 1 января. Об этом заявил в субботу на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Космос
Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner
Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Политика
США пригрозили фатальными санкциями прокладчику «Северного потока — 2»
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
Общество
РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Политика
Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт
Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
Происшествия
Многодетного отца из Гатчины арестовали по делу о педофилии
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Здоровье
Средняя зарплата врачей в Екатеринбурге составляет 70 тысяч
В Екатеринбурге средняя зарплата врачей достигла суммы 70 тысяч рублей.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддерживать Windows 7
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал "360", уже объявлено, что 14 января 2020 компания Microsoft прекращает расширенную поддержку Windows 7.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Хоккей
Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ
Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Финансы
Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Политика
Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге
В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Общество
Pioneering Spirit остановился: до конца «Северного потока-2» остается 47 км
Крупнейшему в мире трубоукладчику оставалось уложить 47 километров, второму — около 70.