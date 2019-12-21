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Lenta.ruПосол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Ельченко добавил, что порой таких сотрудников ООН удается «отловить» и тогда их просят «отъехать домой». Посол отметил, что Россия имеет большой авторитет и влияние в организации.
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Посол Украины в США считает, что в ООН сформировалась российская «агентурная сеть»
Комсомольская правда06:46
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