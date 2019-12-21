Политика

Lenta.ruLenta.ruПосол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Ельченко добавил, что порой таких сотрудников ООН удается «отловить» и тогда их просят «отъехать домой». Посол отметил, что Россия имеет большой авторитет и влияние в организации.
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Посол Украины в США заподозрил россиян из ООН в агентуре

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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

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В секретариате ООН работает агентура ФСБ — посол Украины в США

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Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
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В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
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Lenta.ru 05:45
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

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В ФРГ отвергли санкции США против «Северного потока-2»

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Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

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Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
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Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
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Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну

В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
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На третьем этапе Кубка мира в Анси пройдёт женская гонка преследования

Третий этап Кубка мира в Анси (Франция) порадует болельщиков биатлона женской гонкой преследования.
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Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой

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В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
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