Политика

Lenta.ruLenta.ruПосол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
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Посол Украины назвал половину дипломатов России в ООН агентами ФСБ

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