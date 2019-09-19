Политика

Газета.RuГазета.RuПосол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.
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Украинскому послу посоветовали лечиться после призыва развалить Россию

Телеканал 360°13:38

Посол Украины в Сербии предложил создать стратегию по развалу России

РБК10:51

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

News.ru05:03

Посол Украины в Сербии потребовал добиться распада России

РЕН ТВ08:39

Посол Украины в Сербии призвал «развалить Россию»

РИА Новости08:13

Посол Украины в Сербии призвал «развалить Россию»

Московский Комсомолец08:39

Посол Украины назвал единственный способ справиться с Россией

BFM.ruвчера в 19:31
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Здоровье

Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами

В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Происшествия

Глава Росгвардии считает приговор Устинову необоснованным

18 сентября Директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью журналистам российских изданий назвал приговор Павлу Устинову необоснованно жестким.
МонаВиста 08:05
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Космос

В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода

Piter.tv 02:20
Политика

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Кино

Стали известны победители кинофестиваля «Меридианы Тихого-2019»

Prim.News 05:15
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились

Вслед за Ксенией Собчак и Константином Богомоловым клятвы любви и верности произнесли Паулина Андреева и Федор Бондарчук.
Sunmag.me вчера в 11:56
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Происшествия

Разбивший машину олигарха рабочий стал банкротом

В Челябинске признан банкротом рабочий, который разбил машину бизнесмена Александра Аристова и не смог выплатить назначенные судом более 3 млн рублей.
REGNUM 14:46
Футбол

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Известия 17:28
Политика

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Политика

США одобрили военную помощь Украине на $250 млн

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Музыка

На Шнурова подали заявление в полицию за мат на концерте в Ростове

Специалистом правового отдела Управления Минкультуры России по ЮФО (Южному Федеральному округу) на руководителя популярной группы "Ленинград" Сергея Шнурова подано заявление в полицию.
Ugpressa.ru 17 сентября в 00:26
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Футбол

«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play

Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.
РБК 13:24
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Религия

В РПЦ ответили Смирнову, предложившему не крестить ЭКО-детей

Призыв протоиерея Димитрия Смирнова не крестить детей, которые рождены благодаря ЭКО, не согласуется с позицией церкви, заявил Владимир Легойда, официальный представитель РПЦ, в телеграмм-канале: "В документах нашей церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рождённого в результате суррогатного материнства".
REGNUM 19:35
Игры

Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam

Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.
Игромания.ру 15:49
Кино

Скончался французский актер Шарль Жерар

iReactor 18:12
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Происшествия

В Турции российских детей облили горящим маслом

Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Армия и оружие

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - сообщает газета.
РИА Новости 19:03
Политика

Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя обвинения в адрес Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил, что нельзя делать выводы, не имея твердых доказательств.
Российская газета 17:26
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
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Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

URA.Ru 05:29
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

ТАСС вчера в 05:52
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