Политика
Газета.RuПосол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.
Читать в источнике
Оценить421
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:14, Вашингтон
Политика
Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Футбол
Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»
Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Metaratings 04:31
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru 01:34
Происшествия
Прокуратура выступила против ареста Мосолова по делу о хищении
Генпрокуратура РФ просит отпустить под домашний арест заместителя директора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:00
Армия и оружие
Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы
Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
ForPost 10:30
Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Гаджеты
Представлен Huawei Mate 30 Pro: смартфон без приложений от Google
Сегодня компания Huawei представила смартфон Mate 30 Pro. Устройство получило 6,53-дюймовый OLED-дисплей и поддержку Full HD+.
The GEEK 10:37
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Здоровье
Полезные привычки оказались вредными для здоровья
Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру 03:14
Авто
Назван топ-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 03:32
Происшествия
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
РИА Новости 07:07
Политика
Маломуж рассказал о планах возвращения Крыма обратно на Украину
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о планах страны вернуть Крым.
Народные новости вчера в 03:19
Наука
Кесарево сечение влияет на кишечную микробиоту ребенка
Ученые провели масштабное исследование фекалий 596 рожденных через влагалище детей и 314 появившихся на свет с помощью кесарева сечения младенцев.
МедиаПоток 07:01
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Происшествия
Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Гаджеты
Предзаказы на новые iPhone побили рекорды
За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.
News.ru вчера в 05:55