Политика

Газета.RuГазета.RuПосол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.
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Захарова ответила украинскому послу, предложившему развалить Россию

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Посол Украины назвал единственный способ справиться с Россией

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Посол Украины в Сербии призвал «развалить Россию»

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Посол Украины в Сербии потребовал добиться распада России

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Посол Украины в Сербии призвал «развалить Россию»

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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

News.ru05:03

Посол Украины в Сербии предложил создать стратегию по развалу России

РБК10:51
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:14, Вашингтон
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Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
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Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»

Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

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Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
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Происшествия

Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО

РИА Новости 03:57
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Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
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В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru 01:34
Происшествия

Прокуратура выступила против ареста Мосолова по делу о хищении

Генпрокуратура РФ просит отпустить под домашний арест заместителя директора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы

Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
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Политика

В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб

Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
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Представлен Huawei Mate 30 Pro: смартфон без приложений от Google

Сегодня компания Huawei представила смартфон Mate 30 Pro. Устройство получило 6,53-дюймовый OLED-дисплей и поддержку Full HD+.
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
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В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода

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Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
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Вышел первый трейлер фильма о Михаиле Калашникове

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Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о планах страны вернуть Крым.
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Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

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За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.
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