Политика
Газета.RuПосол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.
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Финансы
ФРС США снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Ведомости вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 10:03
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
RT на русском 12:03
Политика
В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину
Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.
Ведомости 09:33
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние
Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
Forbes вчера в 07:40
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Здоровье
Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг
Российская газета 10:10
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Игры
Японский репортер заявил, что кроме PlayStation 5 появится и PlayStation 5 Pro
Что стало известно Известный японский репортер Сендз Нисикава, сообщил, что в следующем году Sony выпустит две игровые консоли PlayStation 5 одновременно.
Srnsk 09:52
Политика
Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он согласен на реализацию «формулы Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
ФАН вчера в 11:00
Политика
Выборы в Израиле: Биньямин Нетаньяху не победил
Либерман является правым националистическим лидером, иммигрантом из Молдавии, который после апрельских выборов 2019 года выступил против Нетаньяху и не позволил ему сформировать коалицию и правительство.
Валдай 10:00
Футбол
«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов
Английский «Манчестер Сити» на выезде переиграл украинский «Шахтёр» 18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 08:11
Спорт
Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
РЕН ТВ 12:20
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Общество
В выходные центр России ждет барическая «бензопила»
В Центральной части России в выходные ожидается похолодание, сильный ветер, интенсивные дожди и даже снег к концу воскресенья.
Российская газета 07:28
Футбол
Погба и Марсьяль не помогут «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астаной»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий команды Антони Марсьяль пропустят предстоящий матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы с «Астаной».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26