Политика
Газета.RuПосол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.
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Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия
Второй расстрелянный на «Рязанском проспекте» полицейский умер
Газета.Ru вчера в 14:52
Футбол
Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (2-й тайм)
Онлайн видеотрансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев — «Мальме», который состоится сегодня, 19 сентября, в Киеве, будет доступна на этой странице Sport24.ru.
Sport24.ru 10:27
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
Российская газета 14:02
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
iXBT.com 13:03
Политика
В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной
Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что в ходе трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина в Брюсселе была «очень позитивная и конструктивная атмосфера».
RT на русском 12:05
Хоккей
«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
RT на русском 12:57
Гаджеты
На iPhone пришла тёмная тема. Apple выпустила платформу iOS 13
Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
iXBT.com 13:47
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Космос
В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 17 сентября в 04:16
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Общество
Власти Москвы разрешили митинг оппозиции 28 сентября
Коммерсантъ 05:46
Гаджеты
Huawei представил флагман без приложений Google
Коммерсантъ 13:21
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Кино
«Текст» с Александром Петровым продвигают на «Оскар»
Согласно правилам Американской Киноакадемии, чтобы картина имела возможность выдвигаться на соискание премии «Оскар», она должна выйти в прокат в срок до 30 сентября минимум на семь дней.
Фильм Про 06:58
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Life.ru вчера в 13:48
Транспорт
В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Футбол
Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси»
Спорт-Экспресс 13:49
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Гаджеты
Intel готовит Core i9-10900X к релизу
На просторах интернета появились первые тесты процессора Core i9-10900X, который, видимо, не будет пользоваться таким уж высоким спросом на рынке.
Megaobzor.com 05:50
Политика
Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об «оккупации» ничтожными
Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости в среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
РИА Новости вчера в 16:05
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Происшествия
В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца
Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56