Политика

Газета.RuГазета.RuПосол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.
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