Политика

Газета.RuГазета.RuПосол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.
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Украинскому послу посоветовали лечиться после призыва развалить Россию

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Посол Украины в Сербии предложил создать стратегию по развалу России

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News.ru05:03

Посол Украины назвал единственный способ справиться с Россией

BFM.ruвчера в 19:31
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Москва видит тревожные признаки начала в США кампании по подготовке почвы для отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Центр вирусологии «Вектор» оценил опасность взрыва

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Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы.
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"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.
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Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
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Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
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Армия и оружие

Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
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Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом

«Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

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В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

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Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев

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