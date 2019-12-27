Общество
ВедомостиПосол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной, энергичной» и «тёплой». Так Бристоу ответил на вопрос, как бы он описал в трех словах страну, в которой ему пришлось работать. Интервью Бристоу приурочено к его уходу со своего поста в январе 2020 года.
Читать в источнике
Оценить158
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Шоу-бизнес
«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана
Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире
Самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2019 года стал iPhone XR. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.
Единоборства
Утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Политика
Новак пообещал запустить «Северный поток-2» до конца 2020 года
Глава Минэнерго заявил, что потребуется время для дополнительной подготовки Министр энергетики Александр Новак пообещал, что уже в следующем году будет запущен трубопровод "Северный поток — 2".
Футбол
Экс-игрок киевского «Динамо» Горан Попов: «Знаю, что россияне и украинцы — один славянский народ»
Знаю, что это один славянский народ — Украина и Россия. И в обеих странах говорят по-русски, — сказал Попов в интервью Tribuna.ua.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Происшествия
На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв
На авиационном заводе компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation в американском городе Уичита, штат Канзас, произошел взрыв.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Общество
Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека
Футбол
«Милан» объявил о возвращении Златана
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Политика
Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Армия и оружие
Россия, Китай и Иран сегодня начнут совместные военно-морские учения
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Хоккей
Майоне вернулся в рижское «Динамо»
Биатлон
Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»
Происшествия
В Свердловской области ограбили автозаправку
В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
Армия и оружие
Хафтар захватил старый аэропорт Триполи
Захвачены нефтехранилища, взяты под контроль важные дороги, ведущие в Триполи.