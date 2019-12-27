Общество

ВедомостиВедомостиПосол Британии охарактеризовал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной, энергичной» и «тёплой». Так Бристоу ответил на вопрос, как бы он описал в трех словах страну, в которой ему пришлось работать. Интервью Бристоу приурочено к его уходу со своего поста в январе 2020 года.
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Британский посол описал Россию тремя словами

РБК08:47

Британский посол дал неожиданную характеристику России в трех словах

Московский Комсомолец06:03

Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой

Lenta.ru06:29

Посол Великобритании в трех словах описал Россию

ФАН06:14

Британский посол описал Россию в трёх неожиданных словах

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«Последние слова всплывут в Лондоне»: В Сети не поверили британскому послу, собравшемуся «скучать по России»

Царьград05:55

Посол Великобритании высказался о России в трех словах

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Захвачены нефтехранилища, взяты под контроль важные дороги, ведущие в Триполи.
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