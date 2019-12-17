Общество

Lenta.ruLenta.ruПосол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России.
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку

Межпланетная станция «Юнона» в ходе недавнего близкого пролета мимо Юпитера обнаружила новый вихрь, появившийся на южном полюсе планеты.
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