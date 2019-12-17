Общество

Lenta.ruLenta.ruПосол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России.
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Не в США, но под защитой: Посол Британии обновил статус Скрипалей

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Lenta.ru10:14

Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей

Взгляд.ру09:12
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Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
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В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
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США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

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Газета.Ru вчера в 08:41
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Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

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Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

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Газета.Ru вчера в 10:53
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Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
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