Общество

РИА НовостиРИА НовостиСкрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
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Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

РИА Новости11:57

Посол Великобритании рассказал о состоянии Скрипалей

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Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей

Взгляд.ру09:12

Не в США, но под защитой: Посол Британии обновил статус Скрипалей

Царьград10:39

Лори Бристоу: Россияне Сергей и Юлия Скрипаль живы и не нуждаются во встрече с представителями российского посольства

Эхо Москвы10:27

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Lenta.ru10:14

Британский посол рассказал о состоянии Скрипалей

Московский Комсомолец10:44
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:04, Ашберн
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