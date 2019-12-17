Общество
РИА НовостиСкрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
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В Киеве националисты устроили беспорядки
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Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
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Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Автомобили Opel вернулись на российский рынок
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Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
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В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
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Художник сериала «Ведьмак» объяснил, почему медальон Геральта так выглядит
Работу над рядом аспектов сериала доверили польской видеостудии Platige Image, а дизайном логотипа сериала, «внутренней» карты и того самого медальона занимался Михал Невяра, большой поклонник и знаток книг Wiedźmin.
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Футбол
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Петербургу грозит нагонное наводнение на фоне рекордного тепла
Усиление порывистого западного ветра в среду, 18 декабря, может создать угрозу нагонного наводнения в Санкт-Петербурге.
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CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
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Группа «Сафмар» и Forbes урегулировали спор в досудебном порядке
Группа "Сафмар" и компания "АС Рус медиа", издающая русскую версию журнала Forbes, урегулировали спор в досудебном порядке.
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Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Футбол
Экс-футболист «Зенита» рассказал о проблемах команды
Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков поделился мнением о том, какие проблемы существуют в петербургской команде, передает "Спорт день за днем".
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WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
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Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
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