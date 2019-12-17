Общество
Lenta.ruПосол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России.
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Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.
Общество
Россиян предупредили о подорожании сотовой связи
Из-за изменений в тарифах операторов в России подорожает мобильная связь. Рост цен будет заметен после Нового года.
Кино
Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви
Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Политика
Сенатор: Санкции США против «Северного потока» его уже не остановят
Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" создадут сложности в его реализации, но проект уже не остановить.
Футбол
Бенатиа рассказал, как в «Ювентусе» его шокировал Роналду
Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, как его шокировал нападающий Криштиану Роналду, с которым он вместе играл за туринский клуб в первой части прошлого сезона.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Футбол
Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Донбасс
Происшествия
Правоохранители задержали троих участников перестрелки под Ростовом
Сотрудники пограничного ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, передает ТАСС.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Армия и оружие
«Мы остаемся в НАТО» — министр обороны Турции
Турция остается союзником и не намерена выходить из НАТО, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на одной из сессий 19-го форума «Доха», передает агентство Anadolu.
Единоборства
Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245
Российский боец Петр Ян одержал победу над Юрайей Фэйбером нокаутом в третьем раунде на UFC 245 в Лас-Вегасе.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Музыка
Гитара основателя группы Status Quo ушла с молотка почти за $160 тыс
На торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.) была продана гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси.
Авто
Hyundai продемонстрировала новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.