Общество

Lenta.ruLenta.ruПосол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России.
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Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам

РБК13:11

Скрипали не захотели встречаться с дипломатами из России

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Lenta.ru10:14

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Не в США, но под защитой: Посол Британии обновил статус Скрипалей

Царьград10:39

Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

РИА Новости12:47

Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей

Взгляд.ру09:12
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Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" создадут сложности в его реализации, но проект уже не остановить.
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Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, как его шокировал нападающий Криштиану Роналду, с которым он вместе играл за туринский клуб в первой части прошлого сезона.
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Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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Российские пограничники задержали пять японских судов

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Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
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«Мы остаемся в НАТО» — министр обороны Турции

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Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
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