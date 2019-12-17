Общество

Lenta.ruLenta.ruПосол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России.
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Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам

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Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
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Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

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Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

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Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
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Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

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В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы

В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
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