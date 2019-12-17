Общество
Lenta.ruПосол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России.
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Армия и оружие
В Генштабе считают, что предпосылок для большой войны нет
"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Авто
Land Rover выпустит на рынок конкурента Volkswagen Tiguan
Британская компания Jaguar Land Rover планирует запустить на рынок конкурента Volkswagen Tiguan.
Наука
Большое употребление перца чили продлевает жизнь
Гаджеты
JBL анонсировала беспроводные наушники с бесконечным временем работы
Наушники Reflect Eternal обещают безграничное время работы благодаря возможности подзаряжаться с помощью солнечной энергии.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Экономика
Представители рыбной промышленности в Мурманске попали в топ-10 Forbes
В топ-10 вошли еще два представителя бизнеса, связанные с нашим регионом — Юрий Прутков с партнерами, которым принадлежит ГК «ФЭСТ».
Политика
Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»
Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке
Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Политика
Украина переплатила $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Андрей Деркач заявил, что сумма превысила $1,5 млрд за пять лет. По мнению депутата, это скромные подсчеты экспертов.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы
В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
Здоровье
Раскрыта опасность повторного кипячения воды
Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
Происшествия
В Бурятии бродячие собаки загрызли новорожденного младенца
Экономика
Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Экономика
Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»
Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Авто
В России автомобили Jeep стали доступны по подписке
Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
Авто
Почему YouDrive готов распродать свой автопарк клиентам
С 21 октября 2019 года сервис каршеринга YouDrive начал предлагать потребителям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.